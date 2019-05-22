Импорт виски в Украину достиг $70 миллионов в год

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Госстата, передает БизнесЦензор.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, опубликовано 22 мая 2019 в 09:57

Согласно сообщению, основной импорт осуществлялся из стран ЕС – на сумму $51,38 млн, или 74,9% от общего объема импорта виски в Украину.

Основными странами, из которых осуществлялся импорт виски в Украину в 2018 году, были Великобритания – $26,9 млн, Германия – $14,7 млн, США – $8,5 млн, Ирландия – $7,9 млн.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада урегулировала проблему с определением термина "виски", предусмотрев такую поправку при принятии закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах".

Принятой поправкой определение "виски" было исключено из Налогового кодекса.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски" установив, что это "алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята".

Однако в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) впоследствии раскритиковали определение, указав что такое определение создает дополнительные пробелы в законодательстве и искусственные барьеры для международной торговли, а также противоречит международному законодательству.

В частности, согласно соответствующим Регламентом ЕС, в Европе установлен ​​лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхнего порога. Также там нет упоминаний о коньячной технологии, ведь виски изготавливается путем дистилляции сусла. То есть, международные производители имеют возможность производить продукцию с содержанием спирта более 45%, которая предлагается к запрету в Украине.

По предварительным оценкам компаний-членов ЕВА, из-за вступления в силу указанных изменений в Налоговый кодекс с 1 июля нужно будет изъять и утилизировать более 1000 видов виски. Так, например, только в прошлом году было импортировано 69 тысяч литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 млн грн.

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