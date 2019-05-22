На республики Северного Кавказа в России пришлась половина долгов за газ

Соответствующие данные представил Геннадий Сухов, сменивший Кирилла Селезнева на посту начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) российского "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Согласно презентации докладчика, на 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей СКФО составила 93,9 млрд рублей (рост на 10,4% к 1 января 2018 года). В

В том числе долг населения СКФО составляет 68,6 млрд рублей, теплоснабжающих организаций – 15,8 млрд рублей, электроэнергетики – 1,3 млрд рублей, бюджетных потребителей – 0,8 млрд рублей, прочих – 7,3 млрд рублей.

"При доле потребления порядка 7% в структуре поставок газа, регионы СКФО формируют 52,1% задолженности", – отметил Сухов.

Как отмечает агентство, в презентации годичной давности его предшественника Селезнева долги СКФО приводились на 1 мая 2018 года в сумме 37,3 млрд рублей.

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Как сообщалось, в январе районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Этого потребовала прокуратура Чечни, посчитав, что задолженность в силу истечения сроков давности взыскать невозможно, а требования об оплате создают в обществе социальную напряженность.

Позже "Газпром" подал на это решению апелляционную жалобу. 11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения в размере 9 млрд рублей.

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