Китайские авиакомпании потребовали компенсаций из-за проблем с новым самолетом Boeing

Представители Air China Ltd и China Southern Airlines Co Ltd сообщили, что компании присоединились к запросу о компенсации от авиакомпании China Eastern Airlines Corp Ltd, направленному накануне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Перевозчики из других стран также обратились к Boeing за компенсацией, включая Turkish Airlines, United Airlines, Ryanair и Flydubai.

Китай первым отказался продолжать полеты 737 MAX после мартовской катастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Эта авария стала вторым подобным инцидентом с участием новейшего самолета Boeing.

"Китай прекратил полеты 96 самолетов, что составляет около 4% его авиапарка. Отказ от эксплуатации Boeing 737 MAX наносит огромные убытки китайским авиакомпаниям", – отметил китайский авиационный эксперт Ли Сяоцзинь.

По оценкам эксперта, у каждой авиакомпании ежедневные потери от простоя каждого судна составляют не менее 100 тысяч юаней ($14,47 тыс.).

Как сообщалось, в текущем году украинская МАУ планировала получить как минимум три самолета Boeing 737 MAX 8. Из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX авиакомпания вынуждена была пойти на сокращение ряда рейсов и интенсивности полетов в летний период.

В середине марта Государственная авиационная служба Украины в связи с катастрофами самолетов Boeing 737-8 MAX решила приостановить полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в Украине.

Лайнеры Boeing-737 MАХ 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких воздушных судов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, со средним возрастом 11,6 года. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

