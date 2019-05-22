Почти 80% предприятий на Буковине не оборудовали счетчики газа дистанционной передачей данных

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме к Оператору газораспределительных сетей (ГРС) для надлежащей организации суточного балансирование на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта.

Однако только 113 из 529 промышленных потребителей в Черновицкой области установили на собственных коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных. Требование их установки содержится в Кодексе газораспределительных систем.

"Сейчас наши специалисты различными способами – по телефону, электронной почте, смс-сообщениями или Viber, сводят потребление газа бытовых потребителей, связь с которыми, зачастую просто отсутствует. Это усложняет процесс внесения данных и сведение баланса газа. К тому же, отсутствие данных или некорректность предоставленной информации, может привести к наложению штрафных санкций потребителям", – пояснил главный метролог "Черновцыгаза" Владимир Аронец.

В компании напомнили, что важность установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивала и НКРЭКУ. В прошлом году регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до 1 мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 416 юридических лиц медлят с установлением необходимого оборудования.

Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов или в контакт-центре ПАО "Черновцыгаз". Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании. Юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке.

При этом владельцы коммерческих узлов учета со счетчиками типоразмеров от G-1,6 до G 6 и годовым объемом учета природного газа которых менее 10 тыс. куб. м постановлением НКРЭКУ №750 от 17 мая 2019 года освобождены от установления модемной связи узлы учета газа.

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Напомним, ПАО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. ПАО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км. газопроводов. В 2018 году предприятие транспортировала около 367,5 млн кубометров газа.

Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

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