Нормы об улучшении условий труда для сотрудников ТРЦ вступят в силу с 1 августа, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Комфортные условия труда для сотрудников торговых центров – это залог предоставления качественных услуг. К сожалению, они созданы не везде. Недавно мы приняли новые изменения строительных норм в отношении предприятий торговли, в которых прописали обязательное проектирования во время строительства ТЦ и ТРЦ необходимых удобных служебных помещений для работников, а также отдельных паркомест для них. Эти новые нормы уже опубликованы. Поэтому торговые центры, которые будут проектироваться или реконструироваться с 1 августа этого года, должны придерживаться этих норм", – сообщил Парцхаладзе.

Согласно опубликованным изменениям, на участках торговых и торгово-развлекательных центров (комплексов) в их составе или в пешеходной доступности от них необходимо размещать:

объекты сервисного обслуживания для работников (это помещения бытового обслуживания, санитарно-гигиенические комнаты, душевые, комнаты для личных вещей, приема пищи, отдыха и тому подобное);

места парковки и остановок легковых автомобилей для работников;

места парковки и остановок грузовых автомобилей и автобусов, обслуживающих здание (при необходимости).

Не менее 10% мест на парковках должны быть обязательно обустроены для людей с инвалидностью.

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