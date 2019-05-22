Тигипко докапитализирует Universal Bank на 300 миллионов

Соответствующее решение отражено в протоколе годового общего собрания акционеров финучреждения 25 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Номинальная стоимость акции допвыпуска составит 10 грн.

"Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которой также принадлежит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 20 место (12,47 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.

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