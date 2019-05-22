Кабмин утвердил план развития индустрии программной продукции

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседание 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, план предусматривает разработку функциональных модулей электронного рецепта на медсредства и электронного направления на медобслуживание в составе "Электронной системы охраны здоровья" (четвертый квартал).

В четвертом квартале также планируется обеспечить введение в промышленную эксплуатацию Единой электронной системы эпидемиологического и клинического мониторинга распространения ВИЧ-инфекции (с учетом соответствующей комплексной системы защиты информации для всех ее компонентов). В третьем квартале - запустить в работу квалифицированного представителя электронных доверительных услуг на базе "Центра гражданского здоровья Минздрава".

К проектам в сфере кибербезопасности относится проведение анализа деятельности национальных производителей программного обеспечения в сфере киберзащиты для дальнейших консультаций и сотрудничества относительно выполнения утвержденного плана мероприятий, в том числе по копированию и хранению данных с информационных ресурсов Мининфраструктуры.

Согласно решению Кабмина, администрация Госспецсвязи и центральные органы исполнительной власти на протяжении всего года обязаны способствовать повышению уровня киберзащиты, созданию защищенного ПО путем популяризации внедрения защищенных операционных систем украинского производства с подтверждением их соответствия требованиям законодательства о защите информации.

Кроме того, планируется, что в третьем квартале будет разработано ПО для ежедневного сбора и обработки оперативной информации о ходе ведения полевых работ.

В пояснительной записке к распоряжению указывается, что оно не потребует дополнительных финансовых затрат и будет реализовываться в рамках расходов, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

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