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22.05.19 15:15

Кабмин утвердил план развития индустрии программной продукции

Кабинет министров Украины утвердил план мер по поддержке развития индустрии программной продукции на 2019 год.

Кабмин утвердил план развития индустрии программной продукции

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседание 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, план предусматривает разработку функциональных модулей электронного рецепта на медсредства и электронного направления на медобслуживание в составе "Электронной системы охраны здоровья" (четвертый квартал).

В четвертом квартале также планируется обеспечить введение в промышленную эксплуатацию Единой электронной системы эпидемиологического и клинического мониторинга распространения ВИЧ-инфекции (с учетом соответствующей комплексной системы защиты информации для всех ее компонентов). В третьем квартале - запустить в работу квалифицированного представителя электронных доверительных услуг на базе "Центра гражданского здоровья Минздрава".

К проектам в сфере кибербезопасности относится проведение анализа деятельности национальных производителей программного обеспечения в сфере киберзащиты для дальнейших консультаций и сотрудничества относительно выполнения утвержденного плана мероприятий, в том числе по копированию и хранению данных с информационных ресурсов Мининфраструктуры.

Согласно решению Кабмина, администрация Госспецсвязи и центральные органы исполнительной власти на протяжении всего года обязаны способствовать повышению уровня киберзащиты, созданию защищенного ПО путем популяризации внедрения защищенных операционных систем украинского производства с подтверждением их соответствия требованиям законодательства о защите информации.

Кроме того, планируется, что в третьем квартале будет разработано ПО для ежедневного сбора и обработки оперативной информации о ходе ведения полевых работ.

В пояснительной записке к распоряжению указывается, что оно не потребует дополнительных финансовых затрат и будет реализовываться в рамках расходов, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

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