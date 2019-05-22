Кабмин внес изменения в постановление о разделении "Нафтогаза"

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое с января 2020 года должно стать новым оператором ГТС, передает БизнесЦензор.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства принять изменения в постановление Кабмина №496 по реализации модели "анбандлинга" предложенной на заседании Координационного Совета 16 мая 2019 года", – сказано в сообщении.

"Модель базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ПАО "МГУ". Это решение не требует дополнительных законодательных изменений, например, принятия закона о концессии, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO", – уточнили в компании.

В МГУ заявляют, что это решение позволит начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС, а также обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка.

"Хотим отдельно отметить, что успешная реализация постановления и проекта "анбандлинга" в целом зависит от тесного сотрудничества с НАК "Нафтогаз" для создания независимого Оператора ГТС до 1 января 2020 года", – отмечается в сообщении.

С этой целью премьер-министр Владимир Гройсман обязал разработать детальный пошаговый план действий.

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Как сообщалось, на совещании 16 мая Гройсман заявил, что правительство потребует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга (разделения) государственной компании до конца текущего года по модели OU, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" разные взгляды на процесс анбандлинга.

"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator). В НАК настаивают, что такая можель которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

По мнению "Нафтогаза", для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

Возникшую коллизию с анбандлингом НАК должен разрешить Координационный совет по реформам в ТЭК.

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