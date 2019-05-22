Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП (обновлено)

Об этом со ссылкой на сайт президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Позднее в среду на сайте президента был опубликован другой указ Зеленского – №315/2019 от 22 мая, которым указ о назначении Зеркаль №209/2019 был отменен, "как нереализованный".

По данным источников издания Украинская правда, Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Сама Елена Зеркаль пообещала прокомментировать ситуацию позднее.

"Моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю, то чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься... Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами", – написала Зеркаль на своей странице в сети Facebook в среду вечером.

Как сообщалост, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Андрея Богдана. Первым заместителем главы АП стал Сергей Трофимов.

Также заместителями были назначены Кирилл Тимошенко, сценарист студии "Квартал 95" Юрий Костюк, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапко и заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Андрей Богдан работал в команде Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы. При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Игоря Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

Сам Игорь Коломойский вернулся в Украину 16 мая, он также заявлял в интервью, что помогал Зеленскому советами.

Богдан также дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010 года, а уволил 14 февраля 2011 года своим указом президент Виктор Янукович. Во второй раз Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 года, а уволил уже Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 года по собственному желанию.