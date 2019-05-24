Итоги недели: Отставка Гройсмана, планы Коломойского и задержка с кредитами от МВФ

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал указ о досрочных выборах Верховной Рады

В ходе инаугурационной речи в понедельник президент Владимир Зеленский объявил о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и призвал Кабинет министров уйти в отставку. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку с занимаемого поста в среду, 22 мая.

В соответствии с указом Зеленского, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.

Зеленский назначил главой администрации адвоката Коломойского

Президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана, который работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы. Должности в АП также поручили соратники нового президента по предвыборной кампании.

Зеленский назначил главу "95 квартала" заместителем главы СБУ по борьбе с коррупцией

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Баканов известен как руководитель ООО "Квартал 95" и лидер партии "Слуга народа".

ФИНАНСЫ

МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после выборов

Международный валютный фонд готов возобновить сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, заявил официальный представитель Фонда. Сейчас миссия МВФ продолжает переговоры с украинской властью в Киеве.

Облигации Украины отрегаировали снижением на первые назначения Зеленского и задержку с получением кредитов от МВФ.

Clearstream откроет доступ к украинским облигациям для иностранцев с 27 мая

Международный депозитарий Clearstream с 27 мая присоединит украинский рынок к своей сети и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Нацбанк ожидает, что это увеличит инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов на минувшей неделе увеличился на 1,4 млрд грн (на 3,5%) – до 41,43 млрд грн.

Из Украины за год выведут дивиденды на сумму более $3 миллиардов

Национальный банк прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд. По данным НБУ, с начала текущего года и по состоянию на 17 мая из Украины выведены дивиденды на сумму $750 млн.

ЕИБ выделил 200 миллионов евро на восстановление Донбасса

Европейский инвестиционный банк в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на суму 200 млн евро.

Кабмин назначил независимые наблюдательные советы для госбанков

Кабинет министров утвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост промышленного производства в апреле ускорился до 5,2%

По данным Госстата, промышленное производство в апреле выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, что лучше показателей марта.

По итогам первых четырех месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составил 0,6%, тогда как по итогам трех месяцев был зафиксирован спад.

Украине понадобится 50 лет до уровня доходов сегодняшней Польши, – Всемирный банк

При сохранении существующих темпов экономического роста, Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши, говорится в специальным докладе Всемирного банка.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на июнь

НАК "Нафтогаз Украины" в июне снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 7,6-7,9%.

Напомним, с мая тариф для населения привязан к ценам "Нафтогаза" для промышленности, но не може превышать установленный до конца года предельный уровень в 9,717 грн за кубометр.

Подписан закон об ограничении зеленого тарифа для населения и введении "зеленых аукционов"

Согласно закону, система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск электроэнергии заменяется системой аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф.

При этом закон был принят с поправкой, запрещающей устанавливать домашние солнечные электростанции на земле.

Крупнейшими получателями "зеленого тарифа" в 2018 году стал ДТЭК Ахметова и китайская корпорация

Согласно данным о платежах ГП "Энергорынок", 65% выплаченных средств за альтернативную энергию в 2018 году получили 10 бизнес-групп. Лидеры – электростанции, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, и холдинг ДТЭК Рината Ахметова, которые получили по 3 млрд грн.

США могут помочь "Нафтогазу" профинансировать закупку газа на зиму

США могут обеспечить финансирование для НАК "Нафтогаз Украины" для прохождения зимы в этом году с учетом всех возможных рисков, заявил министр энергетики США Рик Перри.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в ПХГ необходимо найти $1 млрд.

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в ЕС

Утром 21 мая АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти из Беларуси для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей в Венгрии.

США планируют ввести санкции против "Северного потока-2", – министр энергетики

Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2", сообщил министр энергетики США Рик Перри.

В свою очередь в Министерстве экономики Германии заявили, что Берлин не признает такие санкции США.

Беларусь сняла ограничения на экспорт бензина и дизтоплива в Украину

Концерн "Белнефтехим" полностью снял введенные с 22 апреля ограничения экспорта нефтепродуктов после того как белорусские НПЗ начали получать некачественную нефть из России. Еще 25 апреля Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу.

КОРПОРАЦИИ

Коломойский планирует снова стать владельцем "Приватбанка"

Игорь Коломойский заявил, что снова планирует стать совладельцем "Приватбанка", если ему удастся отсудить $2 млрд, которые олигарх требует за банк. При этом в банке останутся вложенные государством около $5,5 млрд в виде облигаций, а олигарх рассчитывает получить около 25% его акций.

В свою очередь Национальный банк оспорил два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля в спорах с Коломойским и описал свое видение последствий отмены национализации "Приватбанка" по требованию олигарха.

"Приватбанк" подал в американский суд иск против Коломойского

Государственный "Приватбанк" подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании.

Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске

Компания TE Connectivity до конца текущего года закроет свой завод "Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" в Ивано-Франковске, который более 10 лет выпускал кабельную продукцию для ведущих автомобильных брендов. Сегодня на предприятии работает около 800 сотрудников.

Крупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника

Компания "Дельта Вилмар" покупает у инвесткомпании Dragon Capital производителя продуктов питания "Чумак". Детали сделки ее участники обещают обнародовать в начале следующей недели.

Компания Фирташа получила решение суда о принудительном взыскании с ОПЗ $250 миллионов долга

Киевский апелляционный суд разблокировал выполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года о взыскании с Одесского припортового завода $193 млн плюс проценты в пользу компании Ostchem Дмитрия Фирташа.

Газовая компания Коломойского и Хомутынника показала 3,2 миллиарда прибыли

ЧАО "Укрнефтебурение" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 3,18 млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель 2017 года. Выручка компании в прошлом году выросла в 2,2 раза – до 14,65 млрд грн с 6,67 млрд грн в 2017 году.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

Кабмин ужесточил требования к работе туроператоров

Кабинет министров утвердил лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности. В частности, Кабмин обязал туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также сообщать о возможных проблемах с чартерными рейсами.

Украина ввела заградительную пошлину на импорт цемента из Беларуси и Молдовы

Антидемпинговая пошлина будет действовать 5 лет в размере 114,95% для товаров происхождением из Российской Федерации, 57,03% – из Республики Беларусь; 94,46% – из Республики Молдова. При этом ранее Кабмин ввел эмбарго на импорт российских портландцемента, в том числе в форме клинкеров.

Кабмин утвердил порядок проверки социальных выплат

Кабинет министров определил Порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат. Согласно порядку, для верификации Минфин будет использовать информацию, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат.

ТРАНСПОРТ

Аэропорт "Киев" открыл расширенный терминал для международных рейсов

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) открыл обновленный основной терминал "А", площадь которого увеличена на 9,5 тыс. кв. м, что позволит увеличить пропускную способность вдвое.

Стоимость моста Кличко выросла до 420 миллионов

Сметная стоимость строительства мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве выросла до 419,96 млн грн. Увеличение стоимости строительства моста произошло за счет уменьшения финансирование реконструкции Киевского зоопарка.

Президент подписал закон об отсрочке штрафов для водителей "евроблях"

Петр Порошенко подписал закон, которым, среди прочего, отсрочено ужесточение наказания для водителей автомобилей с европейской регистрацией. Как уточнили в ГФС, теперь ведение жестких санкций за нарушение правил ввоза "евроблях" отложено с 22 мая на 22 августа.

Цены на автогаз в крупных сетях АЗС снизились впервые за месяц

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС впервые за последний месяц снизилась 22 мая, цены опустились на 7 копеек – до 13,50 грн за литр. В частности, группа "Приват", владеющая более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 21 копейку – до 13,03-13,06 грн/л.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Нардеп "Блока Порошенко" незаконно строит многоэтажку в исторической местности Киева

Нардеп партии "Блок Порошенко" Виктор Король незаконно строит многоэтажку в исторической местности Киева – Батыевой горе. Эксперты предупреждают, что строительство высотки может угрожать оползнями. Соседние дома старые и построены без фундамента, на некоторых дворах уже образовались провалы.

Окружение Кернеса переписало харьковские рынки на эмигрантов

Как выяснили журналисты, Елена и Игорь Долгих, фирмы которых в 2017 году вместо окружения мэра Харькова Геннадия Кернеса стали формальными собственниками двух рынков и элитного ресторана в Харькове, переехали в Израиль и, по словам ближайших родственников, не имеют бизнеса.

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