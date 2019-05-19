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19.05.19 16:50

Несколько крупнейших банков в мире инвестируют в новую криптовалюту, – Reuters

Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту.

криптовалюта

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.

С предложением выступили швейцарский банк UBS Group AG и базирующийся в Лондоне стартап Clearmatics в 2015 году. По словам одного из источников, ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.

Детали прорабатываются и многое может поменяться. Систему планируют запустить в 2020 году, сказал источник.

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