БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
19.05.19 10:30

Зона свободной торговли увеличила товарооборот с ЕС более чем вдвое, — Порошенко

За время функционирования зоны свободной торговли с Европейским союзом товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем вдвое.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Всего с начала функционирования зоны свободной торговли с ЕС товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем вдвое. В прошлом году мы продали товаров в страны ЕС больше, чем когда-либо. В этом году тенденция роста продолжается", - сказал Порошенко.

Кроме того, по словам президента, более 2 млн граждан Украины уже воспользовались своим правом свободно посетить государства ЕС. Безвиз дал толчок активному развитию транспортного сообщения с Европой.

"Открывается все больше авиарейсов, расконсервипубтся аэропорты и терминалы, которые не работали годами", - добавил Порошенко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100