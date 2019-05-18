БизнесЦензор

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18.05.19 16:11

Китай обвинил США в фабрикации требований о передачи технологий

Обвинения в том, что Китай, якобы, требует от американских компаний передачи технологий для доступа на китайский рынок, является вымыслом, пишет орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао" (Zhenmin Zhinbao).

китай,кнр

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Утверждения в США о "вынужденной передачи технологий" можно охарактеризовать как взятый из воздуха вымысел"- говорится в комментарии издания, размещенном на его первой полосе.

По словам автора, "это - старомодный аргумент, который некоторые люди в США используют для того, чтобы пресечь развитие Китая". В подтверждение своих утверждений они не могут привести ни единого факта, отметил он.

В отсутствии договоренностей на недавно завершившемся в Вашингтоне 11-м раунде китайско-американских консультаций по торговле американская сторона обвинила Пекин. Президент Дональд Трамп обвинил КНР в "срыве" уже практически подготовленного соглашения.

Одним из обвинений в сторону Китая было то, что он не смог в достаточной степени развеять озабоченности Америки в том, что отказывается от "воровства" интеллектуальной собственности и технологий.

Китайские СМИ после провального раунда стали высказывать сомнения в необходимости продолжения переговорного процесса. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя эти публикации, заявил на брифинге, что "Китай последовательно выступает за преодоление торговых разногласий с США путем диалога и консультаций", что является официальной позицией китайского руководства.

В то же время, он сказал: "Для того, чтобы консультации имели смысл, необходима искренность. Если же посмотреть на то, что делали США на предшествовавших консультациях, то, мы считаем, что следует придерживаться двух положений: первое - нужно следовать принципам, проявлять взаимное уважение и придерживаться равноправного и взаимовыгодного подхода; второе - необходимо держать слово".

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