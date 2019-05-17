Главарь "ЛНР" заявил о планах раздать паспорта РФ всем жителям оккупированных территорий

Об этом заявил главарь террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам Пасечника, очередь на получение фейкового паспорта "ЛНР", без которого нельзя получить российский документ, расписана на месяц вперед, в день выдается по 500 российских паспортов.

Точное количество заявлений на получение российского паспорта главарь боевиков назвать затруднился.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 8 мая, принял решение о непризнаии паспортов, которые российские власти начинают выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей, и призывать международное сообщество также не признавать эти документы.

В конце апреля российские СМИ сообщили о начале работы центра выдачи российских паспортов жителям подконтрольных боевикам "ЛНР" районов Луганской области в Новошахтинске в Ростовской области РФ. При этом собирать документы на получение паспортов и заниматься их оформлением будут представители боевиков.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Позже российский президент заявил, что в Кремле рассматривают возможность распространить такой упрощенный порядок получения российских паспортов на всех граждан Украины.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и обязательств России в рамках Минских договоренностей.

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

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