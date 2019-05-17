Glusco передала свои АЗС в Харьковской области в управление местной компании

Эту информацию отраслевому изданию enkorr сообщили в харьковской компании, передает БизнесЦензор.

В Харьковской области расположено восемь станций Glusco: половина в областном центре, остальные расположены по трассе Киев-Харьков.

Сеть "Овис" состоит из 37 АЗС и занимает второе место в области по количеству станций после группы "Приват" (74 станции).

Как сообщалось, в январе 2019 года сеть АЗС Glusco перешли в совместное управление Wexler Group и Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа.

В начале года также было заявлено, что часть станций Glusco будет передана в управление бренду AVIA. Первые комплексы должны появиться уже в 2019 году.

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Unimex включает в себя компании "Манго Групп" (мелкооптовая и розничная реализация) и ООО "Элемент нафта" (крупнооптовый поставщик нефтепродуктов конечным потребителям). Группа объединяет 50 АЗС в восьми областях Украины под брендами Ultra и MANGO.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз.

ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.

Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-Волынском.

Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Компания развивает сеть мелкооптовых продаж с собственных и арендованных нефтебаз.

С Wexler Group аффилированы экспедитор "Ясунь Транс 27", "Терминал Ойл", (мелкооптовый оператор), "Оптимус LPG" (поставки сжиженного газа), "Оптимусойл" (крупнооптовые поставки

Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.

Сам Медведчук любую причастность к бизнесу традиционно отвергает, хотя и признавал, что управляет оформленными на его жену активами в России.

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