Украина получила крупнейшую сумму грантов для малого и среднего бизнеса среди стран Восточного партнерства

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Понятно, что участие в "Горизонте" позволяет нашим исследователям получить дополнительные средства под их идеи. Однако я не рассматривала бы членство в программе лишь с позиции финансовых предпочтений. Во-первых, так ученые имеют больше возможностей для сотрудничества с зарубежными коллегами – перенять их опыт и показать себя миру. Во-вторых, они получают опыт участия в программе, авторитет которой признает весь мир. И то, что после четырех лет ассоциированного членства мы имеем такие достижения, свидетельствует: мы генерируем идеи, которые интересны не только на внутреннем рынке, но и в масштабах всей Европы и мира", – подчеркнула министр образования и науки Лилия Гриневич.

С 2015 года, когда Украина стала ассоциированным членом "Горизонта 2020", украинские разработчики получили возможность участвовать в SME Instrument (Small and Medium-sized Enterprises Instrument) – конкурсе для малого и среднего бизнеса. Первая фаза конкурса предусматривает получение заявителями до 50 тыс. евро для развития бизнес-плана. В следующей – второй фазе – разработчики могут претендовать на получение более 1 млн евро для реализации плана и коммерциализации разработки.

Сейчас участниками первой фазы SME Instrument являются 10 украинских организаций, второй – 2.

Первый украинский проект, получивший 1,2 млн евро во второй фазе, принадлежит компании Polyteda Cloud. Он предлагает инструменты для проверки микросхем перед их запуском до масштабного производства. Этот механизм поможет производителям избегать убытков и задержек в выводе продукции на рынки.

Другой проект – SolarGaps – касается энергетической отрасли. Он выиграл 1 млн евро в этом году. Евгений Эрик – основатель проекта – создал жалюзи из солнечных панелей, которые подстраиваются под угол падения солнечного света и производят электроэнергию. Электричества, которое производит один квадратный метр таких жалюзи, хватит для подзарядки трех ноутбуков и 30 светодиодных ламп. Изготавливают SolarGaps в Киеве, возле микрорайона Бортничи.

Такое решение ориентировано на владельцев квартир, которые не имеют возможности использовать большие площади под установку солнечных батарей.

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