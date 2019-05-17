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17.05.19 19:30

Нацкомиссия разрешила небольшим коммерческим потребителям газа не менять счетчики

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, освободила бытовых потребителей с годовым объемом учета природного газа до 10 тыс. кубометров от обязательства по оборудованию счетчиков газа приборами дистанционной передачи данных.

Нацкомиссия разрешила небольшим коммерческим потребителям газа не менять счетчики

Соответствующее решение утверждено на заседании регулятора 17 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предусматривается внесение изменений в постановление и Кодекс ГРС по части освобождения владельцев коммерческих узлов учета природного газа со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, годовой объем учета пригородного газа которых менее 10 тыс. кубометров, от обязательствах устанавливать на собственных коммерческих узлах учета средств дистанционной передачи данных", – указано в сопроводительных документах, к подготовленному к утверждению документу.

Как сообщалось, НКРЭКУ вышла с данной инициативой из-за того, что операторы газораспределительных сетей не обеспечили надлежащее информирование потребителей о необходимости установки соответствующего оборудования. Кроме того, для обозначенной категории потребителей, в том числе мелких предприятий, дополнительные расходы на установку таких приборов могут являться значительной финансовой нагрузкой.

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