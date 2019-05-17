Нацкомиссия разрешила небольшим коммерческим потребителям газа не менять счетчики

Соответствующее решение утверждено на заседании регулятора 17 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предусматривается внесение изменений в постановление и Кодекс ГРС по части освобождения владельцев коммерческих узлов учета природного газа со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, годовой объем учета пригородного газа которых менее 10 тыс. кубометров, от обязательствах устанавливать на собственных коммерческих узлах учета средств дистанционной передачи данных", – указано в сопроводительных документах, к подготовленному к утверждению документу.

Как сообщалось, НКРЭКУ вышла с данной инициативой из-за того, что операторы газораспределительных сетей не обеспечили надлежащее информирование потребителей о необходимости установки соответствующего оборудования. Кроме того, для обозначенной категории потребителей, в том числе мелких предприятий, дополнительные расходы на установку таких приборов могут являться значительной финансовой нагрузкой.

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