Беларусь оценила поврежденное от грязной российской нефти оборудование НПЗ в $30 миллионов

Об этом заявил вице-премьер-министр правительства Беларуси Игорь Ляшенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы обсудили с коллегами (российскими, – ред.), что компенсации здесь двух видов: прямые потери предприятий и косвенные. С прямыми понятно – выход из строя оборудования. Здесь работают компетентные группы, российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы будут возмещены белорусской стороне", – сказал Ляшенко.

По словам белорусского вице-премьера, только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн.

"Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать", – добавил чиновник, отметив, что более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который планируется провести к августу.

Вице-премьер уточнил, что вопросы второго блока – косвенных потерь – касаются недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта.

"Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения", – пояснил Ляшенко.

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Как сообщалось, накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская нефтетранспортная госкомпания "Траснефть" компенсирует ущерб от загрязнённой нефти из РФ всем, кто докажет реальные убытки.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял, что общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить меньше $100 млн.

Ранее белорусское ОАО "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ) начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель.

АО "Укртранснафта" также намерено получить от российской компании "Транснефть"компенсацию расходов за проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба"оцениваются в сотни миллионов долларов, точная сумма будет определена в течении месяца.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

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