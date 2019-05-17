"Киевводоканал" готовится отказаться от хлора для очистки воды

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Чиновник напомнил, что каждый день жители Киева используют около 700 миллионов литров воды, которая проходит очистку на Днепровской и Деснянской станциях.

"На водопроводных станциях "Киевводоканала" для обеззараживания воды применяется хлор-аммиачный метод. Хлорное хозяйство внедрялось для обеззараживания на киевских станциях еще в середине прошлого века", – отметил Пантелеев.

В свою очередь гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий подчеркнул, что использование хлора для обработки воды – это устаревшая технология.

"Хранение большого количества жидкого хлора на очистных станциях опасно, к тому же хлор ухудшает органолептические свойства воды. Все это заставляет нас искать другие способы обеззараживания воды, и лучшим выбором является диоксид хлора, который позволяет очищать воду более безопасно и качественно", – отметил глава компании.

Согласно сообщению, сегодня диоксидом хлора обрабатывают питьевую воду на станциях Западной Европы, в частности, в Вене, Нюрнберге, Палермо, а также городах Северной Америки, Канады и Японии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам Новицкого, после успешных лабораторных и промышленных исследований "Киевводоканал" также начал работу по оборудованию водопроводных станций оборудованием по производству и применению диоксида хлора. Ориентировочный срок перехода Днепровской водопроводной станции на новую технологию – конец лета 2019 года.

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