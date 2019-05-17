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17.05.19 18:35

Всемирный банк поддержал предложенный Кабмином план разделения "Нафтогаза"

Всемирный банк поддерживает позицию Кабинета министров относительно необходимости отделения газотранспортного бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" по модели ownership unbundling (OU).

Всемирный банк поддержал предложенный Кабмином план разделения "Нафтогаза"

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем стремление правительства к разделению собственности (ownership unbundling, OU) "Нафтогаза", которая повысит прозрачность и конкуренцию на газовом рынке", – отмечено в заявлении.

По итогам посещения представителями организации заседания координационного совета по вопросам энергетических реформ под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, во Всемирном банке также поддержали намерения правительства внедрить гарантии для того, чтобы обеспечение отделения "Магистральных газопроводов Украины" от "Нафтогаза" вступило в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Гройсман призвал НАК "Нафтогаз Украины" принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU.

"Нафтогаз" в свою очередь настаивает на выделении независимого оператора газотранспортной системы страны по модели ISO (Independent System Operator), которая, в отличие от OU, обеспечивает защиту интересов страны в рамках нового арбитража против "Газпрома".

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