Всемирный банк поддержал предложенный Кабмином план разделения "Нафтогаза"

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем стремление правительства к разделению собственности (ownership unbundling, OU) "Нафтогаза", которая повысит прозрачность и конкуренцию на газовом рынке", – отмечено в заявлении.

По итогам посещения представителями организации заседания координационного совета по вопросам энергетических реформ под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, во Всемирном банке также поддержали намерения правительства внедрить гарантии для того, чтобы обеспечение отделения "Магистральных газопроводов Украины" от "Нафтогаза" вступило в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Гройсман призвал НАК "Нафтогаз Украины" принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU.

"Нафтогаз" в свою очередь настаивает на выделении независимого оператора газотранспортной системы страны по модели ISO (Independent System Operator), которая, в отличие от OU, обеспечивает защиту интересов страны в рамках нового арбитража против "Газпрома".

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