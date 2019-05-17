Темпы роста ВВП России замедлились до минимума за два года

Как отмечает Reuters, такая динамика оказалась существенно ниже оценок Минэкономразвития и Центробанка РФ – 0,8% и 1-1,5% соответственно, передает БизнесЦензор.

В предыдущем, четвертом квартале 2018 года, рост российского ВВП составил 2,7%. В первом квартале 2018 года показатель увеличился на 1,9%.

В целом за прошлый год российская экономика выросла на 2,3%.

Замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки, отмечают в Минэкономразвития РФ.

"Дополнительное понижательное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования. Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции", – говорится в сообщении российского ведомства.

Минэкономразвития РФ ожидает замедления роста ВВП страны в 2019 году до 1,3%, но глава ведомства Максим Орешкин допускал, что темпы могут оказаться выше. ЦБ прогнозирует рост экономики в интервале 1,2-1,7%.

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