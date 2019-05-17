Беглый экс-гендиректор Харьковского тракторного завода получил убежище в Испании

Информацию об этом подтвердил сам Губин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Губин добавил, что сейчас он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.

Напомним, Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог.

Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, которое обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.

По информации Губина, приговор в законную силу не вступил, на данный момент идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы в Харьковском апелляционном суде.

По информации Госпогранслужбы Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался.

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Как сообщалось, Губин руководил ХТЗ с 15 июля 2013 года по 9 марта 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон. Тогда должность гендиректора занял Андрей Коваль, а в апреле 2016 года совладелец и президент группы DCH Александр Ярославский сообщил о приобретении контрольного пакета акций ХТЗ по предложению австрийского акционера Зигфрида Вольфа (на тот момент - председатель совета директоров российского ОАО "ГАЗ" и ОАО "Русские машины", принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске).

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованном на его сайте, конечным бенефициаром ХТЗ на сегодня является Ярославский.

В 2018 году завод получил 81,38 млн грн убытка против чистой прибыли 203,06 млн грн, чистый доход сократился на 12,6% до 623,61 млн грн (в 2016 году предприятие находилось в вынужденном простое, завершив год с убытком 667,36 млн грн).

По данным завода, в Украине были произведены трактора для реализации Торговым домом "ХТЗ" на сумму 392,83 млн грн и запасные части на 97,82 млн грн, для российского Брянского тракторного завода – трактора на 92 млн грн и запчасти на 0,93 млн грн.

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