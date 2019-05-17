Транзит российской нефти через Украину вновь приостановлен (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба белорусского концерна "Белнефтехим", передает БизнесЦензор.

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе", – сказано в сообщении.

В белорусском концерне уточнили, что возобновление прокачки нефти в направлении Украины запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

В "Белнефтехиме" добавили, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется. При этом белорусский "Мозырский НПЗ" работает на нормальной загрузке, получая нефть со стандартными показателями качества. Второй белорусский НПЗ ОАО "Нафтан" по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк.

В свою очередь в пресс-службе АО "Укртранснафта" подтвердили приостановку транзита российской нефти с 17 мая.

В компании пояснили, что транзит приостановлен в связи с необходимостью европейской стороны дополнительного времени на подготовительную работу в соответствии с согласованным всеми участниками маршрута нефтепровода "Дружба" графиком.

"Европейские нефтетранспортные компании до 20 мая будут проводить подготовительные мероприятия по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки. Соответствующее сообщение от венгерских коллег оператор нефтетранспортной системы Украины получил 16 мая, а от словацких – 17 мая", – сказано в сообщении.

"Следовательно, согласно графику обеспечения транзита российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая", – добавили в "Укртранснафте".

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Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию белорусского оператора нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" от 19 апреля, который сообщил о критическом ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба" оцениваются в сотни миллионов долларов, точная сумма будет определена в течении месяца.

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