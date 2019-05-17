Казахстан планирует продать на бирже 25 государственной нефтяной компании за $5 миллиардов

Об этом заявил управляющий директор суверенного фонда страны "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

АО НК "КазМунайГаз" казахстанская национальная нефтяная компания. 90% акций компании находятся в управлении АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук-Казына". 10% акций принадлежат Национальному банку Республики Казахстан.

По данным самой компании, АО НК "КазМунайГаз" добывает 28% от общего объема добычи нефти и газоконденсата в Казахстане и 16% – природного и попутного газа, обеспечивает 65% транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам, 77% транспортировки нефти танкерами из порта Актау, а также 95% транспортировки природного газа магистральными газопроводами, осуществляет переработку 82% казахстанской нефти с долей розничного рынка 17%.

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