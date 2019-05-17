Глава Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве соцобъектов (обновлено)

Об этом соообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе и.о. главы Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен", – написал Луценко.

Как уточнили в пресс-службе Военной прокуратуры, чиновник организовал преступную группу, которая требовала и получала деньги за подряды на строительные работы в региональных подразделениях Государственной службы занятости.

"17 мая исполняющий обязанности главы службы вместе с соучастниками был задержан во время передачи очередной части "вознаграждения" в размере 480 тыс. грн. Общая сумма полученных средств составляет более 800 тыс. грн", – сказано в сообщении.

По данным следствия, речь идет об "откатах" с трех договоров подряда на общую сумму 30 млн грн.

В свою очередь в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили, что 480 тыс. грн предназначались за подписание акта выполненных работ по строительству Житомирского центра занятости и были переданы заместителю начальника управления организации материально-технического обеспечения Госслужбы занятости.

"Эти средства в служебном кабинете он передал начальнику этого управления. Далее их получил водитель для дальнейшей передачи и.о. председателя Госслужбы занятости. Водитель пытался вывезти деньги на автомобиле, после чего всех участников схемы были задержаны", – отмечается в сообщении.

По данным ГБР, по этому делу проводятся одновременно 28 обысков в служебных помещениях Министерства социальной политики, Государственной службы занятости, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов.

В ГБР добавили, что до этого уже было задокументировано два эпизода передачи 200 тыс. грн и 120 тыс. грн за подписание актов выполненных работ.

"Кроме того, в ходе осуществления досудебного следствия также задокументирована преступная деятельность, связанную с получением неправомерной выгоды другими высокопоставленными Государственной службы занятости и Министерства социальной политики", – отмечают в Бюро.