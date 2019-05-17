БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.05.19 16:41

Средства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле 2019 года сократились на 21% или 2,27 млрд грн – до 8,61 млрд грн.

Средства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

В течение апреля вкладчики неплатежеспособных банков получили 45 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Участниками Фонда гарантирования на 1 мая являлись 77 банков. Поступления Фонда от регулярного сбора за январь-апрель 2019 года составили 1,77 млрд грн.

Средства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда 01

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 апреля в третий раз провел досрочное погашение векселя Министерства финансов на сумму 3,25 млрд грн.

Напомним, общая сумма средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля составляла 10,88 млрд грн, сократившись в марте на 3 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100