Продажу имущества должников нужно перевести в систему ProZorro, – Нефьодов

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень важно имплементировать этот процесс реализации имущества должника именно через систему "ProZorro.Продажи" в качественный и прозрачный механизм", - сказал Нефьодов.

Как отметил Нефьодов, через систему "ProZorro.Продажи" реализуются аналогичные активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц на миллиард гривен каждый месяц.

"Мы построили качественный процесс, к которому нет ни одной претензии ни от украинских игроков, ни от иностранных, ни от украинских банков, ни от международных партнеров. Поэтому такой же процесс имплементировали и для малой приватизации, для продажи избыточного имущества госпредприятий и коммунальных предприятий, для выдачи спецпразрешений на недропользование", - добавил Нефьодов, отметив, что "ProZorro.Продажи" объединяет более 50 бирж и торгових площадок.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060), а президент Украины в апреле 2019 года подписал Кодекс по процедурам банкротства, в котором прописаны принципиально новые подходы к банкротству, в том числе банкротство физических лиц и электронные аукционы для продажи имущества должников через электронную систему. Электронная торговая система должна быть двухуровневая, состоять из центральной базы данных с модулем аукциона и электронных площадок. В Министерстве юстиции Украины начата разработка процедуры проведения электронных аукционов для продажи имущества банкротов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram