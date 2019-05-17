Прибыль "Укргаздобычи" в первом квартале выросла на 5%

Это следует из квартального отчета компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Enkorr.

Чистый доход за этот период составил 22,61 млрд грн, что на 21% больше аналогичного периода 2018 года (18,59 млрд грн).

Как сообщалось, добыча природного газа "Укргаздобычей" в первом квартале повысилась на 2,8%, до 3,87 млрд кубометров. Добыча жидких углеводородов сохранилась на уровне первого квартала 2018 года - 118 тыс. тонн.

"Укргаздобыча" заложила в план на 2019 год объем добычи газа на уровне 15,7 млрд кубометров, что на 1,3% (200 млн кубометров) больше показателя 2018 года.

"Укргаздобыча" - крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав компании входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской области.

В 2018 году компания добыла 15,496 млрд кубометров газа (+1,6%), 73,6 тыс. тонн нефти (-8,5%), 373,2 тыс. тонн газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. тонн (-8%), выпуск СУГ - 164 тыс. тонн.

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