Фонд гарантирования ликвидировал "Терра Банк" окружения Януковича

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

"Согласно статье 53 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 15 мая 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №10701110044044222 о государственной регистрации прекращения ПАО "Терра Банк" как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк - ликвидированным", - сказано в сообщении.

Требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора "Терра Банка" прекращены.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в "Терра Банк" 22 августа 2013 года, 22 декабря передал часть его активов и обязательств в "Кристалбанк", а НБУ 23 декабря принял решение о ликвидации "Терра Банка".

"Терра Банк" был основан в 1996 году. ЧАО "Украинская стратегическая группа" Сергея Клименко на 1 июля 2014 года владела 99,6387% уставного капитала банка.

До весны 2014 года банк принадлежал связанному с окружением Виктора Януковича донецкому бизнесмену Руслану Цыплакову.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов "Терра Банк" занимал 48 место (2,91 млрд грн) среди 166 действовавшего в стране банков.

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