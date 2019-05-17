"Укрзализныця" объявит новые торги по продаже металлолома в системе ProZorro

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В частности, лот №19Б по реализации стального лома (UA-PS-2019-05-01-000002-1), что состоялся, будет отменен из-за технической ошибки, произошедшей на этапе его подготовки. В этом случае будет применен 7.3 регламента ProZorro, когда исправление ошибки возможно только в случае отмены аукциона.

Сейчас "Укрзализныця" переформатирует лоты и уже в ближайшее время объявит новые торги по реализации металлолома.

"Укрзализныця" учитывает интересы всех участников рынка и будет продолжать осуществлять реализацию металлолома для потребностей отечественных металлургических предприятий по рыночной стоимости.

Как сообщалось, 13 мая "Укрзализныця" подтвердила начало отгрузки металлолома по мартовским контрактам и опровергла обвинения "Укрметаллургпрома" в игнорировании позиции рынка по тендерам.

Ранее "Держзовнишинформ" и "Укрметаллургпром" раскритиковали "Укрзализныцю" за недостатки при реализации лома на аукционах. В частности, "Держзовнишинформ" указал на заниженные цены на металлолом в двух лотах, что может привести к недополучению "Укрзализныцей" средств от реализации металлолома согласно этим двум лотам на сумму около 9 млн грн. В свою очередь, "Укрметаллургпром" призвал "Укрзализныцю" пересмотреть условия продажи металлолома, указывая на несостоятельность отгрузки металлолома на условиях EXW склад продавца. Так, металлурги предлагают покупать лом на условиях FCA вместо предлагаемых "Укрзализныцей" EXW.

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