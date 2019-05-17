Минрегион подготовил новый законопроект для решения проблемы долгостроев

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, законопроект призван закрепить законодательные механизмы для защиты прав граждан, чьи средства привлекаются для строительство жилья, а также решить вопрос с достройкой существующих проблемных объектов.

"Проблема долгостроев существует уже давно, однако до сих пор комплексно никак решалась. Сейчас Минрегион разработал новый законопроект, который направлен на внедрение эффективных механизмов решения этой проблемы и достройки уже существующих проблемных объектов. Самое главное, что должен урегулировать новый закон – обеспечить защиту прав граждан, чьи средства привлекаются в строительство жилья, путем создания действенного контроля за процессом инвестирования в недвижимость", – заявил Парцхаладзе.

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По словам замминистра, среди проблемных вопросов, которые должен решить этот законопроект, – незащищенность физлиц при инвестировании средств в строительство жилья, двойная продажа квартир, нарушение сроков строительства объектов, потеря инвестированных средств в случае банкротства заказчика, отсутствие информации о проблемных объектах.

Также документ призван решить проблему с отсутствием у инвесторов прав распоряжаться земельным участком и принимать решения по достройке проблемного объекта, отсутствием оснований для вмешательства органов местного самоуправления в процесс строительства и механизмов достройки проблемных объектов, а также отсутствием ответственности управляющих фондов финансирования строительства за невыполнение обязательств по передаче инвесторам в собственность квартир.

По словам Парцхаладзе, новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров.

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