Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня, во всемирный день радиосвязи, имеем историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю сегодня указ президента, который четко определит график запуска связь пятого поколения в 2020 году и в Украине", - сообщает Порошенко.

Как сообщал БизнесЦензор, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что введение мобильной связи 5G в Украине возможно с 2020 года.