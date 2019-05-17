Дефицит госбюджета за 4 месяца составил 1,7 миллиарда, – Минфин

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дефицит государственного бюджета в январе-апреле 2019 года был равен 1,7 млрд грн при утвержденном законом о бюджете граничном объеме в сумме 90 млрд грн", – указало министерство в макроэкономическом обзоре.

Расходы госбюджета составили за указанный период 324,8 млрд грн, что на 10,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе по общему фонду расходы достигли 294,5 млрд грн, что на 6,9% меньше по сравнению с четырьмя месяцами 2018-го.

Общий фонд госбюджета по расходам недовыполнен на 6,3%, уточнило министерство.

При этом недовыполнение госбюджета по доходам составило 4,3%, в том числе по общему фонду – на 6,8%, указывается в макроэкономическом обзоре.

Сводный бюджет по итогам первого квартала 2019 года был сведен с дефицитом 8,9 млрд грн, тогда как в апреле 2019 года профицит сводного бюджета составил 28,2 млрд грн.

Общая сумма расходов Пенсионного фонда в январе-апреле 2019 года выросла почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 145,2 млрд грн. Собственные поступления Пенсионного фонда за четыре месяца увеличились почти на 24% - до 70 млрд грн за счет роста средней заработной платы, пояснил Минфин.