Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 миллиард

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"Общая сумма платежа составила более $1 млрд", – сообщает Минфин.

Выпуск евробондов под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

"Еще 2 выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, оба – под ставку менее 2% годовых. Погашение этих облигаций будут осуществлены Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года", – сообщает Минфин.

В министерстве напомнили, что по итогам 2018 года уровень государственного долга Украины к ВВП снизился до 60,9%, а после первого квартала 2019 составляет менее 60%.