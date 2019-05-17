Минюст зарегистрировал новую Налоговую службу и начало ликвидации ГФС (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций на основе документов, представленных председателем Государственной налоговой службы 10 мая 2019 года", – сказано в сообщении.

Служба получила код ЕГРПОУ 43005393 и юридический адрес: Львовская площадь, 8, г. Киев, а ее руководителем указан Сергей Верланов.

Как отмечается в сообщении, в то же время Государственная фискальная служба, как юрлицо, переведена в статус прекращения, что является обязательным в рамках разделения ведомства на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

"При этом, для обеспечения выполнения функций, Государственная фискальная служба будет продолжать реализовывать соответствующие полномочия до создания Государственной таможенной службы и полного старта работы уже созданной Государственной налоговой службы", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Кабинет министров 15 мая решил образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) и утвердить ее председателем комиссии начальника Одесской таможни Александра Власова, который с сентября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности главы ГФС.

В то же время Кабмин уволил исполняющих обязанности заместителей главыГосударственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова. Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Бамбизов – за налоговое.

Напомним, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы остается заблокированным по иску народного депутата из БПП Андрея Антонищака.

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.