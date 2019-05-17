Аварийно-диспетчерская служба "Криворожгаза" обработала за год 13 тысяч заявок потребителей

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

В течение 2018 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от потребителей более 13 тыс. заявок, из которых почти 11,5 тыс. - об утечке газа.

"Наиболее распространенными причинами аварий являются самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации газовых приборов", - сообщает компания.

"Потребителям необходимо соблюдать простые правила безопасности при использовании газа в быту, например, ни в коем случае не использовать газовую плиту для обогрева помещения, а также не пользоваться газовыми колонками и котлами при отсутствии тяги", - говорит директор технический АО "Криворожгаз" Анатолий Пономаренко.

Сегодня потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района круглосуточно обслуживает 24 бригады службы "104". Для обеспечения работы аварийной службы газа, в связи с ростом на 20% затрат для бесперебойной работы автотранспорта, горюче-смазочные материалы, запасные части, техническое обслуживание и другие расходные материалы, необходимые для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, объем финансирования службы АДС сейчас требует увеличения.

Расходы на содержание АДС в 2018 году составили около 18,5 млн. гривен, а в 2019 году, учитывая потребности аварийно-диспетчерской службы, компании необходимо инвестировать 22 млн. грн. В действующем тарифе на распределение газа предусмотрено только 62% от этой суммы.

Оптимизация и совершенствование работы АДС с целью экстренного реагирования в круглосуточном режиме является одной из основных задач в сфере обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения клиентов АО "Криворожгаз".

Автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. На сегодняшний день системой GPS-навигации оснащены все автомобилей службы "104", что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду.