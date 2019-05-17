БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.05.19 10:49

В каждой пятой польской фирме работают украинцы. ИНФОГРАФИКА

По данным рекрутингового агентства Personnel Service, в связи с тем, что после вступления в ЕС в 2004 году более 2 миллионов поляков уехали на работу за границу, в каждой пятой польской компании работают украинцы.

В каждой пятой польской фирме работают украинцы. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По прогнозам, количество украинских рабочих, зарегистрированных в Управлении социального обеспечения Польши, увеличится на 30% к концу 2019 года. В настоящее время в стране работают около 1,5 миллиона украинцев из 38 миллионов человек.

Число зарегистрированных в Польше иностранцев за последние 5 лет выросло более чем в 5 раз, что ослабило напряженность на рынке труда в условиях рекордной нехватки работников.

По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения Польши, родом из Украины, что в 3 раза больше, чем 50 лет назад.

Это число росло с каждым годом, вопреки опасениям того, что украинцы пройдут через Польшу в более богатые страны еврозоны после того, как Европейский Союз ввел для Украины безвизовый режим.

"Некоторые люди предсказывали, что на рынке труда будет больше проблем, включая дополнительное повышение заработной платы", - заявил глава центробанка Польши Адам Глапинський.

"Оказалось, что компаниям удалось повысить занятость, поскольку нет препятствий ни в притоке местных работников, ни работников из Украины".

Уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне в 3,8%, согласно методологии ЕС, а экономический рост колеблется около 5% с 2017 года.

В каждой пятой польской фирме работают украинцы 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100