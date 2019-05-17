В каждой пятой польской фирме работают украинцы. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По прогнозам, количество украинских рабочих, зарегистрированных в Управлении социального обеспечения Польши, увеличится на 30% к концу 2019 года. В настоящее время в стране работают около 1,5 миллиона украинцев из 38 миллионов человек.

Число зарегистрированных в Польше иностранцев за последние 5 лет выросло более чем в 5 раз, что ослабило напряженность на рынке труда в условиях рекордной нехватки работников.

По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения Польши, родом из Украины, что в 3 раза больше, чем 50 лет назад.

Это число росло с каждым годом, вопреки опасениям того, что украинцы пройдут через Польшу в более богатые страны еврозоны после того, как Европейский Союз ввел для Украины безвизовый режим.

"Некоторые люди предсказывали, что на рынке труда будет больше проблем, включая дополнительное повышение заработной платы", - заявил глава центробанка Польши Адам Глапинський.

"Оказалось, что компаниям удалось повысить занятость, поскольку нет препятствий ни в притоке местных работников, ни работников из Украины".

Уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне в 3,8%, согласно методологии ЕС, а экономический рост колеблется около 5% с 2017 года.