Коалиция в Верховной Раде прекратила деятельность (обновлено)

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Фракция "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции, заявил сегодня в парламенте лидер "Народного фронта" Максим Бурбак.

"Мы заявляем о выходе из коалиции, остановке ее деятельности 17 мая 2019 года и о инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - сказал Бурбак.

По словам Бурбака, в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция. "Народный фронт призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать подготовку нового коалиционного соглашения с новым планом действий", - добавил Бурбак.

После выступления Бурбака спикер парламента Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентского большинства.

"С учетом заявления главы политической фракции "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции, и в связи с этим остановкой деятельности коалиции сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность", - сказал Парубий.

Парубий уточнил, что в течение месяца в парламенте должна быть сформирована новая коалиция.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Верховная Рада проголосовала за постановление о принятии присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 20 мая.