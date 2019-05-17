"Транснефть" обещает компенсацию всем, кто докажет убытки от грязной нефти в "Дружбе"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы не занимаемся сегодня подсчётом компенсаций. Сегодня надо завершить физическое устранение всех последствий. Если мы будем заниматься только этими расчетами и попыткой подсчитать, сколько кому выгодно, мы сместим акценты на другие задачи", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: 8 человек, которые оценят фактические убытки. У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально подсчитать. Коллеги договорились, рабочая группа специально подсчитает не только фактический размер убытка, а и способы их компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения - пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем. Я сегодня поставил вопрос, чтобы даже не поднимать этот вопрос", - пояснил он.

"У нас нет никаких противоречий, дискуссий, и нет никаких цифр. Ни у кого нет", - подчеркнул Козак.

Примерный размер ущерба Белоруссии от загрязненной нефти будет понятен через 3-4 недели, уточнил вице-премьер.

"Думаю, без дискуссий не обойдется, но мы договорились, что мы юристов не включаем в текущую группу. Это не юридический спор. Мы найдем компромисс. Технические специалисты, которые должны оценить последствия, и финансисты-экономисты", - заявил Козак.

Вице-премьер сообщил, что "у нас до освобождения трубы ещё есть 22 дня по одной ветке, 7 дней - по другой".

По его словам, выплачивать компенсации будет "Транснефть". "Всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки, конечно, будет компенсировать", - сказал он. "Будем считать. Все будут, наверное, предъявлять. Но сегодня, я еще раз говорю, все с пониманием к этому отнеслись, поэтому не педалируют тему убытков", - подчеркнул Козак. Речь идет не только о Белоруссии, уточнил российский вице-премьер. "Конструктивно отнеслись к этой ситуации и Польша, Украина, и Венгрия, Словакия", - добавил он.

Он также добавил, что следующая встреча по этой теме будет на более высоком уровне. "На следующей неделе мы точно увидимся с премьер-министрами", - пояснил собеседник.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко добавил, что оценить ущерб для НПЗ Белоруссии можно будет по итогам капремонта. "В ходе ремонта вскроют что-то, посмотрят. Это все временные вопросы. Нам надо время", - сказал он.

Кроме того Ляшенко отметил, что вопрос о возможной приостановке Белоруссией транзита российской нефти из-за ремонта трубы по-прежнему актуален. "Он не может отойти на второй план. Объясняю: мы проинформировали в установленном порядке систему "Транснефть", что есть слабые участки. На сегодня, когда объемы прокачки практически остановлены, понятно, что тут посмотришь: надо быстрее прочистить трубу, видишь разумный риск, отодвигаешь этот вопрос на потом", - сказал он.

В западном направлении идет три трубопровода, "мы говорим, что одна труба нуждается в ремонте", уточнил он. "Тогда "Транснефть" смотрит: или загружает две другие, либо договаривается, тем более что там ремонт занимает до 10 дней. Вот об этом речь идет. То есть упускаются эти моменты, слишком много экспертов-любителей, которые эти нюансы не понимают. Нет того, чтобы вообще перекрылись поставки. Из трех (труб) одна будет", - разъяснил белорусский вице-премьер.

Козак подтвердил, что "если одну нитку отключаешь, это не смертельно". "Как раз одной нитки достаточно, чтобы обеспечить поставки и в Белоруссию, и в Европу. Никаких проблем здесь нет". "Речь не идет о приостановке. Плановый ремонт предполагает, что мы одну нитку закрыли, по другой пустили - и все работает", - сказал он.