Трамп заработал в 2018 года более $430 миллионов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Точная сумма заработка американского президента не приводится, как так получаемый им доход с каждого актива оценивается в виде диапазона сумм.

Всего на счету Трампа 552 актива, включая недвижимость, компании, ценные бумаги. Он владеет, в частности, отелем Trump International в Вашингтоне, который принес ему $40,8 млн дохода. Благодаря курорту в Мар-а-Лаго во Флориде президент заработал еще $22,7 млн.

CNN уточняет, что в целом доходы американского президента за год снизились по сравнению с показателем 2017 года, когда он заработал не менее $450 млн.

Как сообщала The New York Times, бизнес Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд. Из-за этих потерь Трамп "сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет". Потери в основном пришлись на его основной бизнес — казино, отели и торговые площади в многоквартирных домах.