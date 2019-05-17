На монетизацию субсидий было выделено 5,7 миллиарда, – Гройсман

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн", - сказал Гройсман.

Гройсман подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.

"Вот сейчас я слышу, что в городах отключают горячую воду. Так я призываю местные власти не выключать воду, а проводить модернизацию систем. Средства на это есть", - добавил Гройсман.

Гройсман обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.