Кабмин разрешил изымать на месте запрещенные российские книги

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета теле- и радиовещания Украины, передает БизнесЦензор.

"В частности, уполномоченные должностные лица Госкомтелерадио могут изымать издательскую продукцию из оборота по месту ее фактического обнаружения, а не только по месту расположения хозяйственных или других объектов распространителей такой продукции", – сказано в сообщении.

Также в новой редакции Порядка выдачи разрешений на распространение такой продукции указано, что в день принятия решения о выдаче разрешения или отказа соответствующая запись вносится в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и в единый государственный информационный веб-портал "Единое окно для международной торговли".

Кроме того, теперь в заявлении о выдаче разрешения импортеры должны указывать международный стандартный номер книги (ISBN) и код товара согласно УКТВЭД.

Как сообщалось, в марте Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины останавил выдачу разрешений на ввоз книг из РФ, изготовленных издательствами, вошедшими в расширенный санкционный список. Также на срок применения санкций против российских издательств приостановлено действие разрешений на ввоз их книг таможенную территорию Украины, выданных ранее.

В частности, не будет ввозиться издательская продукция ООО "ТД Алгоритм", ЗАО "Книжный мир", ООО "Издательство "Эксмо", ООО" Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", ООО "Издательство "Яуза", ООО "Издательство "АСТ", ООО "Издательский дом "Питер", ООО "Яуза-пресс".

По данным Российской книжной палаты, по итогам 2018 года "Эксмо" занимает первую строчку в топ-50 издательств по тиражу непериодических изданий, "АСТ" – вторую. В прошлом году "Эксмо" выпустило 9,2 тыс. книг общим тиражом 47,1 млн экземпляров, "АСТ" – 7,8 тыс. книг, общий тираж которых составил почти 38,6 млн экземпляров.

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