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16.05.19 20:11

Киевсовет запретил застройку Труханова острова

Киевский городской совет принял решение "Об объявлении ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров".

Киевсовет запретил застройку Труханова острова

Решение поддержали 80 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Согласно решению, ландшафтным заказником местного значения объявлена территория острова Труханов и острова Мижмостный ориентировочной площадью 27,44 га.

Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо". Территория будущего ландшафтного заказника – 14 озер, лиственный лес, редкие виды растений и животных.

"Решение направлено на сохранение ценных природных комплексов и представителей островной флоры и фауны столицы. Также очень важно уберечь эту территорию от недобросовестных застройщиков. А предоставление статуса природно-заповедного фонда Трухановом острову как раз сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации", – пояснила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

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