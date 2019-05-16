Суд запретил АМКУ использовать часть доказательств по делу о сговоре сети АЗС Коломойского

Соответствующее решение суд принял 10 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Окружной админсуд считает, что Антимонопольный комитет вопреки своей компетенции получил от НАБУ и распространил среди ответчиков и неустановленных лиц, материалы, которые являются тайной досудебного следствия.

Согласно материалам суда, АМКУ получило от НАБУ десятки копий протоколов обысков в киевских, кременчугских и львовских офисах группы "Приват" и документы на электронных носителях информации.

Первое производство НАБУ в отношении "Укрнафты" зарегистрировано 16 апреля 2015 года под номером №42015000000000722 и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе № 32015100110000105 от 28 апреля 2015 года и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

"Укрнафта" также просила суд обязать АМКУ уничтожить полученные от НАБУ материалы, но в этой части иск не удовлетворили.

Как сообщалось, осенью 2018 года Окружной административный суд Киева отказался принимать аналогичный иск к рассмотрению, ссылаясь на отсутствие у него компетенции.

После отказа суда, "Укрнафта" направила новый иск, в котором просила признать противоправным установленные ей сроки на подачу письменных возражений до 20 декабря 2018 года.

Напомним, 13 июля 2018 года АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы "Приват" предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Ответчиками по делу являются 174 субъекта хозяйствования, среди которых ПАО "Укрнафта". Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 год. В случае "Укрнафты" – это 2,69 млрд грн.

Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 года, но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения ими согласованных антиконкурентных действий.

Тогда он впервые сообщил, что по одному из исков компаний "Привата" судья Административного суда Киева уже запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути. Всего, по данным enkorr, было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.

На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской – 40%, в остальных регионах – от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая "Приватом" массовая ротация юрлиц – трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.

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