ДТЭК Ахметова завершил покупку двух облэнерго у российской VS Energy

Об этом сообщили в компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель – повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов", – сказали в пресс-службе ДТЭК.

Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей.

Помимо того "Одессаоблэнерго" 16 мая сообщило в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что пакет акций в собственности ООО "ДТЭК Нефтегаз" 10 мая вырос с 16,773013% до 68,29488% уставного капитала. Максимальная цена, по которой ДТЭК покупал акции за последние 12 месяцев, составила 3,13 грн за штуку, говорится в документе.

Согласно отчету "Одессаоблэнерго", на начало 2019 года крупнейшими акционерами компании были ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" – 32,522649%, VS Energy International NV (Нидерланды) – 17,983159%, "Киевоблэнерго" – 9,253295% и государство – 25%. В январе "ДТЭК Нефтегаз" стал собственником 16,77% акций, VS Energy International NV увеличил свою долю до 51,52%, а VS Energy International NV и "Киевоблэнерго" вышли из числа акционеров.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях, при условии соблюдения ряда обязательств.

Напомним, в начале января 2019 года ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащих группе VS Energy.

"ДТЭК Нефтегаз" и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января 2019 года заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов", – сообщали в компании.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

"Одессаоблэнерго" по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом – до 0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% – до 8,43 млрд грн.

"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9,47 млрд грн.

