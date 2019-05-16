Товарооборот между Украиной и Латвией за год вырос на 18%

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с премьер-министром Латвийской Республики Артурсом Кришьянисом Кариньшем в Риге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Украина настроена на увеличение товарооборота с Латвией, в частности, в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и зоны свободной торговли, которое является компонентом этого документа", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что, согласно экспортной стратегии Украины на 2017-2021 годы, Латвия определена перспективным рынком для отечественного экспорта (среди стран ЕС).

Также, по мнению Климпуш-Цинцадзе, потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран значительно больше.

"Есть более 1200 компаний с украинским капиталом, работающих в различных секторах латвийской экономики с более $72 млн инвестиций в основной капитал. Латвия также инвестировала более $40 млн в Украину. Мы хотели бы расширить это сотрудничество", - подчеркнула вице-премьер.

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