Рада отсрочила ужесточение наказаний для водителей "евроблях"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №8371 за основу и в целом со второй попытки проголосовали 236 народных депутатов.

"Это отсрочка вступления в действие законопроекта №2612. Не через 180 дней, а через 270. Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу тот штрафной законопроект, который будет накладывать штраф за нарушение таможенного режима, в котором будут находиться автомобили на европейской регистрации", – пояснила перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре 2017 года приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№2612-VIII).

Документом установлено обязательство граждан ввозить автомобили в режиме транзита только при условии внесения ими денежного залога в размере таможенных платежей. При этом ввезенные в таких режимах авто запрещено передавать во владение или пользование третьим лицам, или использовать для предпринимательства или получения доходов в Украине. За такое нарушение предусмотрены штрафы в размере до 34 тыс. грн.

Среди прочего, законом увеличены размеры штрафов за нарушение сроков ввоза личных автомобилей в таможенном режиме транзита. Сейчас за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8500 гривен, а за нарушение сроков перемещения авто в таможенном режиме временного ввоза – 17 000 гривен.

С 24 мая штраф в таком же размере будет взыматься только за превышение срока от 10 до 20 суток. От 20 до 30 суток он составит 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) – 170 000 гривен, или их конфискацию по решению суда. При этом отменена норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.

Также вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины автомобилей, ввезенных в режиме временного ввоза или транзита.

Расширены основания для остановки автомобиля Национальной полицией: теперь полицейские смогут останавливать авто на иностранных номерах для проверки законности его ввоза.

При этом введен штраф за управление водителем автомобилем, в отношении которого нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, или который передан в управление другому лицу. Первый штраф составит 8500 гривен, а повторный в течение года – 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

При этом полицейские обязаны сообщать о выявленных нарушениях органам ГФС, которые будут выписывать штраф уже за нарушение таможенных правил.

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