Администрация морских портов сократила прибыль за квартал на 14%

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Снижение прибыли обусловлено увеличением операционных расходов, в частности на проведение эксплуатационного дноуглубления, которое проводилось в первом квартале 2019 года в портах "Херсон", "Измаил", "Мариуполь", а также на каналах.

По итогам первых трех месяцев 2019 года АМПУ перечислило в пользу государства 708,46 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество отчислений в бюджет сократилось на 43,6% Это обусловлено тем, что в первом квартале выплачиваются дивиденды государству за четвертый квартал предыдущего года. В 2017 году в этом периоде действовала норма отчислений 75%, а в 2018 году в соответствии с решением Кабмина она была сокращена до 50%, кроме того, на 20% были снижены портовые сборы.

Доход АМПУ за отчетный период составил 1 792 321 тыс. грн., что на 137 млн грн, или на 8,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается также, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года капитальные инвестиции АМПУ увеличились в три раза.

"В первом квартале 2019 года АМПУ инвестировала в развитие портовой инфраструктуры 229,3 млн грн, что в три раза больше, чем в первые три месяца прошлого года. Сейчас мы реализуем восемь крупных инвестпроектов в портах. Пять из них должны быть закончены в этом году", - рассказалл руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В Одесском порту это причал 1-з, через который будет работать новый зерноперегрузочный комплекс компаний Бруклин-Киев и Louis Dreyfus. В Мариупольском- причал №4 под новый зерновой терминал ГП "ММТП". В Николаевском - причал №8 под мощности по перевалке зерновых грузов и масла. В портах "Черноморск" и "Пивденный" завершаются очередные этапы капитального дноуглубления, которые будут способствовать существенному повышению конкурентоспособности как портов в целом, так и государственных и частных стивидорных компаний, работающих там.

Чистая прибыль АМПУ составила 605 811 тыс. грн, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда чистая прибыль составила 707 994 тыс. грн.

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