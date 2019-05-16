Дефицит Пенсионного фонда в этом году составит 30 миллиардов

Об этом заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете председатель правления ПФУ Евгений Капинус, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Дефицит Пенсионного фонда в последние годы имеет тенденцию к снижению. В текущем году у нас около 30 млрд грн дефицит Пенсионного фонда. Этот показатель демонстрирует, что система пенсионного обеспечения стабилизируется", – сказал Капинус.

Также он добавил, что доходная часть фонда в этом году составляет 408 млрд грн.

В январе-апреле Пенсионный фонд направил 134 млрд грн на выплату пенсий и 8,4 млрд грн – на выплату монетизированных субсидий.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 млрд грн.

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