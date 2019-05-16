Глава "Укрзализныци" допустил открытие рынка железнодорожных перевозок через 5 лет

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Указанного срока будет достаточно для реализации стратегических планов, что позволит ликвидировать технические пробелы, и "Укрзализныця" сможет на равных конкурировать с частными сектором", – отметил Кравцов.

По его мнению, от открытия рынка железнодорожных перевозок "Укрзализныця" будет получать и преимущества, так как тогда тарифы на грузовые перевозки будут абсолютно одинаковыми для всех операторов подвижного состава.

Кроме того, по словам Евгения Кравцова, евроинтеграция – это не только одинаковые принципы организации работы железнодорожного транспорта, но и одинаковые требования к безопасности и технической оснащенности.

"Политические границы останутся, но железнодорожные должны исчезнуть, хотя ширина колеи у нас с ЕС все-таки разная. Впрочем, наши локомотивы после получения соответствующей лицензии смогут везти грузы и пассажиров широкой колеей территорией ЕС. А это уже новый уровень интеграции", – отметил Кравцов.

В то же время, по словам Кравцова, перед "Укрзализныцей" встает и немало вызовов.

"Остается нерешенным вопрос пассажирских перевозок. Сейчас компания из-за невыполнения норм закона о железнодорожном транспорте тратит более 10 млрд грн на субсидирование пассажирских перевозок. И чтобы "Укрзализныця" была конкурентной и могла развиваться, этот вопрос должен быть решен уже в ближайшее время", – отметил руководитель "Укрзализныци".

По информации Кравцова, сегодня парламент планирует рассмотреть новые законы, призванные урегулировать проблему убыточности для железной дороги пассажирских перевозок, в частности, пригородных.

"Бремя с плеч "Укрзализныци" должно быть переведен на другие органы, например, местную власть, которая получает преференции от государства. Или же этот вопрос должен быть решен за счет субсидирования пассажиров", – отметил Кравцов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram